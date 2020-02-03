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Президентскую связь предлагают перевести на российские комплектующие
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РИА Новости

Президентскую связь предлагают перевести на российские комплектующие

16:41 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президиум Научно-технического совета Федерального агентства связи (Россвязь) предложил использовать процессоры российского производства в спутниковых системах, использующихся в правительственной и президентской связи. Об этом РИА Новости сообщили в самом ведомстве.
По итогам прошедшего заседания было принято решение "рекомендовать ФГУП НИИР (НИИ Радио - ред.) продолжить исследования и разработки по следующим направлениям: построение бортовых ретрансляторов L-диапазона на основе цифровых процессоров российского производства", - сказали в Россвязи.
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Согласно открытым данным, L-диапазон в двух полосах по 0,5 МГц на российских спутниках используется для обеспечения подвижной президентской и правительственной спутниковой связи.
Также НИИ Радио рекомендовано найти способы снизить стоимость изготовления полезных нагрузок спутников связи, используя узлы российского производства, использования отечественной элементной базы для перспективных спутников связи и вещания.
Заседание Научно-технического совета прошло под председательством Олега Духовницкого - главы Россвязи. "Для Российской Федерации роль спутниковой связи крайне высока, учитывая обширную территорию и множество труднодоступных районов", - привели в Россвязи слова своего руководителя.
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