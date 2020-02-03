Ученые рассказали, как укрепить сердце и сосуды

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов. Результаты исследования Ученые выяснили, что чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием серных аминокислот — мяса, молочных продуктов, орехов и сои — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а низкобелковая растительная пища, наоборот, оказывает позитивное влияние на здоровье сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet EClinical Medicine.

Американские исследователи из Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания под руководством профессора Джона Ричи (John Richie) изучили состав диеты и биомаркеры крови более чем 11 тысяч участников Третьего национального исследования по обследованию состояния здоровья и питания (NHANES III), проводившегося в США в 1988-1994 годах, и обнаружили, что люди, предпочитавшие низкобелковую пищу, имели меньшие уровни маркеров кардиометаболических заболеваний.

"В течение десятилетий было известно, что диеты с низким содержанием серных аминокислот позитивно влияют на продолжительность жизни животных, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Ричи. — Это исследование предоставляет первые эпидемиологические данные, свидетельствующие о том, что чрезмерное употребление серных аминокислот повышает риск хронических заболеваний у людей".

Аминокислоты являются строительными блоками белков. Анализ касался только серных аминокислот — метионина и цистеина. Ученые оценивали в крови участников после десяти-шестнадцатичасового голодания уровень таких биомаркеров, как холестерин, триглицериды, глюкоза и инсулин.

"Эти биомаркеры указывают на индивидуальный риск заболевания, — говорит Ричи. — Их уровни определяются долгосрочными диетическими привычками человека".

По расчетам диетологов, человеку весом 60 килограммов для удовлетворения суточной потребности в серных аминокислотах достаточно следующего набора продуктов: один ломтик хлеба, половинка авокадо, одно яйцо, полстакана сырой капусты, шесть помидоров черри, 60 граммов куриной грудки, чашка коричневого риса, три четверти чашки цуккини, три столовые ложки сливочного масла, чашка шпината, среднее яблоко, пицца диаметром 20 сантиметров и столовая ложка миндаля. Однако средний американец потребляет почти в два с половиной раза больше серных аминокислот, чем предполагаемая суточная потребность.

"Многие люди в Соединенных Штатах предпочитают пищу, богатую мясными и молочными продуктами, — говорит Сян Гао (Xiang Gao), директор лаборатории эпидемиологии питания в Университете штата Пенсильвания и один из авторов исследования. — Эти продукты содержат большее количество серных аминокислот, поэтому неудивительно, что многие превышают средние требования".

Авторы отмечают, что для сердечно-сосудистой системы полезно частично или полностью заменить мясо и молочные продукты фруктами и овощами, в которых намного меньше серных аминокислот, но при этом подчеркивают, что их исследование не является комплексным и не подтверждает полезность вегетарианской диеты для здоровья организма в целом.