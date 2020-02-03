Китай передал России геном коронавируса, заявил посол в Москве

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай своевременно передал России геном коронавируса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
"Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие страны... по эпидемиологической ситуации. И незамедлительно поделился вирусным геном коронавируса нового типа, а также пригласил специалистов Всемирной организации здравоохранения посетить город Ухань провинции Хубэй для проведения инспекции, что вызвало одобрение со стороны мировой общественности", - сказал Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.