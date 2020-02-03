Россия пока не ограничивает командировки чиновников из-за коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия пока не вводит ограничения на командировки чиновников из-за коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее сообщалось, что ВТБ в связи с распространением коронавируса временно приостановил командировки сотрудников в Китай и ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
"У нас нет запрета, я даже сейчас, когда вам озвучивала проект распоряжений, который мы надеемся принять, за исключением членов официальных делегацией, лиц, имеющих вид на жительство и так далее. Пока мы такие ограничения не вводим", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, есть ли рекомендации или запреты на командировки для чиновников по аналогии с ВТБ.