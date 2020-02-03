Россия пока не ограничивает командировки чиновников из-за коронавируса

"У нас нет запрета, я даже сейчас, когда вам озвучивала проект распоряжений, который мы надеемся принять, за исключением членов официальных делегацией, лиц, имеющих вид на жительство и так далее. Пока мы такие ограничения не вводим", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, есть ли рекомендации или запреты на командировки для чиновников по аналогии с ВТБ.