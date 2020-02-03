Второй энергоблок Балаковской АЭС отключили для планового ремонта

САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Второй энергоблок одного из крупнейших в России производителей электроэнергии - Второй энергоблок одного из крупнейших в России производителей электроэнергии - Балаковской АЭС Саратовская область ) - отключили от сети для планового ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом"

"Энергоблок №2 Балаковской АЭС 1 февраля в 10.57 мск... отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планово-предупредительного ремонта. Разгрузка и останов энергоблока проведены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что радиационная обстановка в районе АЭС без изменений и соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для европейской части России.

На атомной станции в работе находятся первый и четвертый энергоблок общей суммарной мощностью 2,141 тысячи мегаватт. Помимо второго блока, плановые ремонтно-профилактические работы проводятся также на третьем энергоблоке.