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Второй энергоблок Балаковской АЭС отключили для планового ремонта
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РИА Новости

Второй энергоблок Балаковской АЭС отключили для планового ремонта

16:33 03.02.2020 (обновлено: 16:34 03.02.2020)
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© Фото : сайт Балаковской АЭС/Сергей ИвановБалаковская АЭС
Балаковская АЭС
© Фото : сайт Балаковской АЭС/Сергей Иванов
Балаковская АЭС. Архивное фото
САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Второй энергоблок одного из крупнейших в России производителей электроэнергии - Балаковской АЭС (Саратовская область) - отключили от сети для планового ремонта, сообщил концерн "Росэнергоатом".
"Энергоблок №2 Балаковской АЭС 1 февраля в 10.57 мск... отключен от сети для перегрузки топлива и проведения планово-предупредительного ремонта. Разгрузка и останов энергоблока проведены в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации без замечаний. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не допущено", - говорится в сообщении.
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В концерне отметили, что радиационная обстановка в районе АЭС без изменений и соответствует уровню естественных фоновых значений, характерных для европейской части России.
На атомной станции в работе находятся первый и четвертый энергоблок общей суммарной мощностью 2,141 тысячи мегаватт. Помимо второго блока, плановые ремонтно-профилактические работы проводятся также на третьем энергоблоке.
Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в 12 километрах северо-восточнее города Балаково. Станция является крупнейшим в отечественной атомной энергетике производителем электроэнергии и обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Балаковская АЭС является филиалом электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Она имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 установленной мощностью по 1 тысяче МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй — в 1987 году, третий — в 1988 году и четвертый — в 1994 году.
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Балаковская АЭСРосэнергоатомСаратовская областьНовости - Ядерные технологииЭкономика
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