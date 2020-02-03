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Путин включил в состав Совбеза генпрокурора и министра юстиции
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РИА Новости

Путин включил в состав Совбеза генпрокурора и министра юстиции

16:33 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности РФ генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Включить в состав Совета Безопасности РФ в качестве членов этого Совета следующих лиц: Игорь Краснов, Константин Чуйченко ", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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