Россельхознадзор ограничит ввоз экзотических животных из Китая

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россельхознадзору поручено до 1 марта ограничить ввоз и транзит через РФ экзотических животных и насекомых из КНР, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Россельхознадзору было поручено обеспечить до 1 марта 2020 года временное ограничение на ввоз и транзит через территорию РФ всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих а также рыб и гидробионтов из КНР", - сказала Голикова журналистам.
По её словам, Россельхознадзор уже отчитался о проработке вопроса по возможности введения карантина в отношении сельскохозяйственной продукции, поступающей из КНР, в которой выявлена многоядная муха-горбатка.