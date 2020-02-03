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Россельхознадзор ограничит ввоз экзотических животных из Китая
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РИА Новости

Россельхознадзор ограничит ввоз экзотических животных из Китая

16:32 03.02.2020 (обновлено: 17:23 03.02.2020)
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© AP Photo / Arek RatajПассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
© AP Photo / Arek Rataj
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россельхознадзору поручено до 1 марта ограничить ввоз и транзит через РФ экзотических животных и насекомых из КНР, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Россельхознадзору было поручено обеспечить до 1 марта 2020 года временное ограничение на ввоз и транзит через территорию РФ всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих а также рыб и гидробионтов из КНР", - сказала Голикова журналистам.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
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По её словам, Россельхознадзор уже отчитался о проработке вопроса по возможности введения карантина в отношении сельскохозяйственной продукции, поступающей из КНР, в которой выявлена многоядная муха-горбатка.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваРоссельхознадзорКитайРоссияЭкономика
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