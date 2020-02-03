Эксперт прокомментировал ограничение импорта фруктов и овощей из Китая

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ограничение импорта фруктов и овощей из Ограничение импорта фруктов и овощей из Китая Россию не окажет влияния на этот рынок в РФ в целом, поделился с РИА Новости мнением заведующий кафедрой бизнеса и логистики РЭУ им Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сообщил в понедельник, что приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики.

"Приостановка импорта овощей и фруктов из Китая вряд ли может негативно сказаться на рынке в целом. ... Не будем забывать, что летом 2019 года Россельхознадзор уже вводил ряд ограничений на импорт из КНР по причине качества продукции. Так был приостановлен ввоз семечковых и косточковых культур, включая яблоки, сливы и персики. Рынок в целом этого практически не заметил", - сказал он.

Тем не менее, он отметил, что на региональном уровне перебои с поставками могут быть заметны. "Если взять Дальний Восток, где значительная доля поставок свежих овощей и фруктов идет именно из Китая, резкое прекращение снабжения может привести к кратковременным проблемам с ассортиментом и росту цен, пока торговля не переключится на новых поставщиков", - объяснил эксперт.