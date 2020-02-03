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Макрон назвал Францию проевропейской страной
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РИА Новости

Макрон назвал Францию проевропейской страной

16:28 03.02.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Франция - не пророссийская или антироссийская, а проевропейская страна, заявил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Польшу, отметив необходимость вести "требовательный диалог" с Москвой.
"Франция не стала пророссийской, как я иногда слышу. Франция – не пророссийская, не антироссийская, она проевропейская. Когда я смотрю на карту... четко видно, что Россия – это Европа, даже если она не входит в ЕС, она по соседству с нами", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
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"Интересы безопасности и стабильности Европы, европейских партнеров – абсолютные приоритеты для Франции", - отметил он.
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По словам Макрона, в интересах безопасности Европы "Франция и Польша должны вести требовательный политический диалог с Россией". "Этот диалог, даже если он сложен, - необходимое условие для того, что осуществлять прогресс (по урегулированию ситуации) на Украине", - сказал политик.
Власти Украины и западных стран ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Эммануэль МакронФранцияЕвропаРоссияВ мире
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