Макрон назвал Францию проевропейской страной

ПАРИЖ, 3 фев – РИА Новости. Франция - не пророссийская или антироссийская, а проевропейская страна, заявил французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Польшу, отметив необходимость вести "требовательный диалог" с Москвой.

"Франция не стала пророссийской, как я иногда слышу. Франция – не пророссийская, не антироссийская, она проевропейская. Когда я смотрю на карту... четко видно, что Россия – это Европа, даже если она не входит в ЕС, она по соседству с нами", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Французский лидер подчеркнул, что не в интересах европейских стран позволять накапливаться замороженным конфликтам.

"Интересы безопасности и стабильности Европы, европейских партнеров – абсолютные приоритеты для Франции", - отметил он.

По словам Макрона, в интересах безопасности Европы "Франция и Польша должны вести требовательный политический диалог с Россией". "Этот диалог, даже если он сложен, - необходимое условие для того, что осуществлять прогресс (по урегулированию ситуации) на Украине", - сказал политик.