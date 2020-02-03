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Голикова заявила о приостановке чартеров между Россией и Китаем
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РИА Новости

Голикова заявила о приостановке чартеров между Россией и Китаем

16:28 03.02.2020 (обновлено: 18:03 03.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Чартерные рейсы, на которых россияне возвращаются из Китая, могут приостановить с 14 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы бы хотели еще раз сказать, что регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать. Но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля. И поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении в РФ", - сказала Голикова.
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Она добавила, что это делается "исключительно из сохранения здоровья этих граждан", чтобы не было необходимости принимать "более серьезные меры".
Голикова отметила, что на подпись премьер-министру также готовится распоряжение о временном ограничении с 00.00 4 февраля въезда иностранцев из Китая в Россию в воздушных пунктах пропуска через границу РФ, кроме воздушного пункта пропуска "Москва, Шереметьево", уточнив, что исключением будут граждане государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в РФ.
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