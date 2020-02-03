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Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова
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РИА Новости

Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова

16:24 03.02.2020 (обновлено: 16:25 03.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Китай до сих пор не передал России штамм вируса 2019-nCoV, но российские специалисты работают над созданием вакцины, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", - сказала Голикова журналистам.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыТатьяна ГоликоваКитайРоссияВ мире
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