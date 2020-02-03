Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова

"Я хочу сказать, что наши специалисты работают в этом направлении, китайская сторона не представила нам возможности воспользоваться ее данными в части вакцины и в части штамма, поэтому мы из доступных нам источников, из того, что имеется сегодня в нашем распоряжении, этой работой занимаемся", - сказала Голикова журналистам.