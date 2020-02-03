Роспотребнадзор назвал причину отравления 34 школьников в Якутске

ЯКУТСК, 3 фев – РИА Новости. Норовирусная инфекция, обнаруженная у работников столовой якутского лицея-интерната, стала причиной заболевания 34 учащихся, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Ранее сообщалось, что 30 января учащиеся республиканского лицея-интерната в Якутске массово обратились за медпомощью с подозрением на кишечную инфекцию. Специалисты начали эпидемиологическое расследование, прокуратура – проверку в лицее-интернате.
"По результатам лабораторных исследований выделен норовирус… Установлено, что причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция у двух работников столовой... Распространению инфекции способствовало несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в столовой лицея, несоблюдение правил личной гигиены работниками столовой", - отметили в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что сотрудников столовой отстранили от работы. В лицее-интернате провели дезинфекцию, новых случаев заболевания не зарегистрировано.