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Роспотребнадзор назвал причину отравления 34 школьников в Якутске
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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал причину отравления 34 школьников в Якутске

16:23 03.02.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Школьная столовая. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 фев – РИА Новости. Норовирусная инфекция, обнаруженная у работников столовой якутского лицея-интерната, стала причиной заболевания 34 учащихся, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Ранее сообщалось, что 30 января учащиеся республиканского лицея-интерната в Якутске массово обратились за медпомощью с подозрением на кишечную инфекцию. Специалисты начали эпидемиологическое расследование, прокуратура – проверку в лицее-интернате.
"По результатам лабораторных исследований выделен норовирус… Установлено, что причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция у двух работников столовой... Распространению инфекции способствовало несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима в столовой лицея, несоблюдение правил личной гигиены работниками столовой", - отметили в управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что сотрудников столовой отстранили от работы. В лицее-интернате провели дезинфекцию, новых случаев заболевания не зарегистрировано.
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