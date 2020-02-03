Роспотребнадзор назвал причину отравления 34 школьников в Якутске

Ранее сообщалось, что 30 января учащиеся республиканского лицея-интерната в Якутске массово обратились за медпомощью с подозрением на кишечную инфекцию. Специалисты начали эпидемиологическое расследование, прокуратура – проверку в лицее-интернате.