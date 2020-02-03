Голикова не видит оснований для закрытия авиасообщения с Китаем

"Что касается "Аэрофлота" и запрета рейсов, пока мы не видим оснований для закрытия авиасообщения с Китайской Народной Республикой полного. <...> Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать. Но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля. И поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении", — сказала вице-премьер.