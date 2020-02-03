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Голикова не видит оснований для закрытия авиасообщения с Китаем
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РИА Новости

Голикова не видит оснований для закрытия авиасообщения с Китаем

16:22 03.02.2020 (обновлено: 17:20 03.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ. 3 февраля 2020
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ. 3 февраля 2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ. 3 февраля 2020
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем из-за коронавируса нет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге.
"Что касается "Аэрофлота" и запрета рейсов, пока мы не видим оснований для закрытия авиасообщения с Китайской Народной Республикой полного. <...> Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать. Но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14 февраля. И поэтому я обращаюсь к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение о возвращении", — сказала вице-премьер.
Она отметила, что это делается "исключительно из сохранения здоровья этих граждан", чтобы не было необходимости принимать "более серьезные меры".
При этом Россельхознадзору поручено до 1 марта ограничить ввоз и транзит через Россию экзотических животных и насекомых из КНР. Никакие другие дополнительные меры по борьбе с распространением заболевания пока не нужны, добавила она.
Как подчеркнула вице-премьер, российские специалисты работают над созданием вакцины от 2019-nCoV, хотя Пекин пока не предоставил Москве штамм.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч, более 360 человек умерли.
Самая сложная ситуация — в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКитайРоссияБезопасностьЭкономика
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