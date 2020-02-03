Руденя: в Твери приступают к реновации Морозовского городка

ТВЕРЬ, 3 фев – РИА Новости. Проект реновации Морозовского городка в Твери рассчитан до 2030 года, его итогом должно стать создание около 1500 новых рабочих мест, более 340 тысяч квадратных метров застройки, в том числе 120 тысяч квадратных метров – жилой, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Концепцию развития территории обсудили в понедельник губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Территория Морозовского городка занимает 68 гектаров. Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более пятидесяти сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Там располагаются жилые дома, план их расселения разработан до 2022 года. Всего предстоит переселить жителей более 460 квартир – им предоставят жилье в новых современных домах, под строительство которых уже выделена площадка.

"В ходе ревитализации планируется создать современный жилой комплекс с социальной инфраструктурой на площади порядка 30 гектаров, спортивный кластер и общественное пространство площадью 27 гектаров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы региона, реновация комплекса Морозовского городка в городе Твери – проект федерального значения.

"Сегодня благодаря ДОМ.РФ разработана определенная последовательность действий по решению вопроса для жителей городка. Кроме того, это интересный объект комплексного развития, в том числе для среднего и малого бизнеса", – сказал Руденя.

Он отметил, что в этом году начинается строительство домов для переселения за счет областного бюджета, и в течение двух лет планируется завершить переселение граждан.