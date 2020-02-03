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Арбитраж подтвердил права Маслякова на "КВН Клуб веселых и находчивых"
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РИА Новости

Арбитраж подтвердил права Маслякова на "КВН Клуб веселых и находчивых"

16:20 03.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) признала законным регистрацию товарного знака "КВН Клуб веселых и находчивых" на компанию Александра Маслякова "АМИК", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Таким образом, суд отклонил жалобу ООО "Группа 7". "Решение оставить в силе", - сказано в карточке дела. "Группа 7" оспаривала решение Роспатента, предоставившего права "АМИКу" в 1998 году.
Всего истцы, обосновывая свои требования тем, что приобрели права на сценарии первых игр и книгу с правилами, оспаривали права на шесть товарных знаков: "Планета КВН", "The International Union КВН", "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН", Planet KVN и общеизвестный товарный знак "КВН". Все их иски были отклонены.
Сценарии первых игр и книга были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению заявителя, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании "АМИК", которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.
Планета КВН
17 сентября 2019, 18:27
Суд сохранил за компанией Маслякова права на товарный знак "Планета КВН"
Как указывал представитель "Группы 7" на одном из заседаний суда, передачу КВН показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Из-за цензуры, отметил юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась.
Роспатент, отклоняя возражения "Группы 7", указывал, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым. По мнению ведомства, популяризация игры связана в основном с его деятельностью. В настоящее время выпускается не менее 20 программ за каждый телевизионный сезон, которые транслируются в прайм-тайм, отмечал Роспатент. Суд поддержал доводы ведомства.
Кинорежиссер Юлий Гусман
21 ноября 2019, 18:30Сказано в эфире
"Все меняется". Гусман отреагировал на решение суда по правам на бренд КВНКомпания Александра Маслякова "АМИК" сохранила права на товарный знак "КВН". Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал постоянный член жюри телеигры, кинорежиссер, телеведущий, руководитель премии "Ника" Юлий Гусман.
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КВНАлександр МасляковРоспатентРоссияПроисшествия
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