Арбитраж подтвердил права Маслякова на "КВН Клуб веселых и находчивых"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) признала законным регистрацию товарного знака Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) признала законным регистрацию товарного знака "КВН Клуб веселых и находчивых" на компанию Александра Маслякова "АМИК", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Таким образом, суд отклонил жалобу ООО "Группа 7". "Решение оставить в силе", - сказано в карточке дела. "Группа 7" оспаривала решение Роспатента, предоставившего права "АМИКу" в 1998 году.

Всего истцы, обосновывая свои требования тем, что приобрели права на сценарии первых игр и книгу с правилами, оспаривали права на шесть товарных знаков: "Планета КВН", "The International Union КВН", "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН", Planet KVN и общеизвестный товарный знак "КВН". Все их иски были отклонены.

Сценарии первых игр и книга были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению заявителя, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании "АМИК", которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.

Как указывал представитель "Группы 7" на одном из заседаний суда, передачу КВН показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Из-за цензуры, отметил юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась.