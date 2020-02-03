Польша хочет принять участие в создании европейского танка

ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Польша хочет принять участие в проекте создания европейского танка European Main Battle Tank, заявил президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в понедельник в Варшаве.
"Мы будем говорить о проекте европейского танка. Мы хотели бы принять участие в этом проекте", - сказал Дуда.
Вчера, 14:04Сказано в эфиреЭксперт: Польша хочет на место Британии в ЕС? Потенциал явно не тот Польша может занять в ЕС место Великобритании, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В эфире радио Sputnik эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал это заявление.
Он отметил, что в будущем, если "такой танк будет создан", Польша хотела бы "им оснащаться и развивать таким образом европейскую экономику".