Польша хочет принять участие в создании европейского танка

Эксперт: Польша хочет на место Британии в ЕС? Потенциал явно не тот Польша может занять в ЕС место Великобритании, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В эфире радио Sputnik эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал это заявление.