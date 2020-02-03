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В ДНР суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за шпионаж
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РИА Новости

В ДНР суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за шпионаж

16:09 03.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за шпионаж, сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
"Обвиняемый в период с сентября 2014 года по май 2018 года собирал сведения военного характера о передвижении военной техники и местах дислокации подразделений Народной милиции ДНР. После этого он передавал собранную информацию по интернету представителям иностранной разведки для использования против безопасности республики", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что обвинение подсудимому предъявлялось по четырем статьям уголовного кодекса ДНР, в том числе "шпионаж" и "призывы к экстремистской деятельности".
"В ходе судебных слушаний сотрудниками генеральной прокуратуры ДНР, поддерживающими обвинение в суде, была доказана вина подсудимого… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - добавили в прокуратуре.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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