В ДНР суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы за шпионаж

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Суд в самопровозглашенной Суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за шпионаж, сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

"Обвиняемый в период с сентября 2014 года по май 2018 года собирал сведения военного характера о передвижении военной техники и местах дислокации подразделений Народной милиции ДНР. После этого он передавал собранную информацию по интернету представителям иностранной разведки для использования против безопасности республики", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что обвинение подсудимому предъявлялось по четырем статьям уголовного кодекса ДНР, в том числе "шпионаж" и "призывы к экстремистской деятельности".

"В ходе судебных слушаний сотрудниками генеральной прокуратуры ДНР, поддерживающими обвинение в суде, была доказана вина подсудимого… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - добавили в прокуратуре.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.