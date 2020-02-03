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Брифинг Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова
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РИА Новости

Брифинг Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова

16:05 03.02.2020 (обновлено: 16:08 03.02.2020)
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10 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс конференция Министра науки и высшего образования РФ Валерия ФАЛЬКОВА на тему: "Вопросы международного сотрудничества".
Развитие международных отношений в области науки и образования – в числе ключевых государственных приоритетов.
Как будет строиться коммуникация ученых в рамках международных коллабораций и отдельных исследований? Как будет организован прием иностранных граждан в российские вузы в этом году? Какие новые возможности будут реализованы в рамках сети филиалов российских университетов в различных странах мира?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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