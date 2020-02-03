В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Динамика смертности от ЗНО (злокачественных новообразований - ред.) на 100 тысяч населения. В целом по Российской Федерации - 2019 (11 мес.) 199,10", - следует из презентации Каприна, представленной в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Так, в 2018 году этот показатель достигал 202,36 погибших от онкологии на 100 тысяч россиян. При этом, с 2013 года стабильно отмечается снижение доли одногодичной летальности больных с злокачественными новообразованиями, и в прошлом году она составила 21,3% погибших от общего числа больных онкологией против 22,25% в позапрошлом году.
Согласно представленной информации, в целом по России также увеличивается доля злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях. За 10 месяцев 2019 года общая доля выявленных на ранней стадии заболеваний составила 57%, в 2018 году этот показатель достиг 56,39%, а в 2017 - 55,59%.