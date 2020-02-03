В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

Так, в 2018 году этот показатель достигал 202,36 погибших от онкологии на 100 тысяч россиян. При этом, с 2013 года стабильно отмечается снижение доли одногодичной летальности больных с злокачественными новообразованиями, и в прошлом году она составила 21,3% погибших от общего числа больных онкологией против 22,25% в позапрошлом году.