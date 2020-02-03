АКОРТ заверила, что продукты в российских магазинах безопасны

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новый Новый коронавирус , по данным российских и зарубежных организаций, не распространяется через предметы - им можно заразиться только при прямом контакте с носителем инфекции, поэтому продукты в магазинах РФ безопасны, сообщил РИА Новости директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Илья Власенко.

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в понедельник сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики. Компания указывала, что китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота "Магнита" по итогам 2019 года и около 3% от продаж фруктов и овощей.

"Согласно данным как российских, так и зарубежных организаций, коронавирус не распространяется через предметы, им можно заразиться только при прямом контакте с носителем инфекции. Продукты, приобретаемые в магазинах - безопасны. Контроль безопасности ввозимой продукции централизованно осуществляется на границе инспекторами надзорных органов, в торговых точках - специалистами торговых сетей", - сказал в свою очередь Власенко.

По его словам, в торговых сетях, входящих в АКОРТ, основная доля пищевых товаров массового спроса, представленная на полках, является продукцией российского производства. При этом в случае усложнения или замедления логистики из определенной страны торговые сети могут переориентироваться на закупки аналогичной продукции из других государств.

"Ранее это неоднократно происходило, например, по итогам запрета Россельхознадзором импорта из Китая во второй половине 2019 года цитрусовых и рыбной продукции. Для потребителя подобная смена поставщиков происходит незаметно, отработанные схемы поставок и снабжения не допускают возникновения дефицита продукции", - указал представитель ассоциации.