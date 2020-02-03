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В Саратовстате оценили данные об убыли населения в регионах
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РИА Новости

В Саратовстате оценили данные об убыли населения в регионах

16:04 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЛюди гуляют.
Люди гуляют.
© РИА Новости / Максим Блинов
Люди гуляют.. Архивное фото
САРАТОВ, 3 фев - РИА Новости. Глава территориального органа Росстата по Саратовской области (Саратовстат) Вячеслав Сомов прокомментировал данные пресс-службы Госдумы, отметив, что по относительной убыли населения область в 2019 году не лидировала среди регионов РФ, а заняла 45-е место, сравнивать абсолютные цифры "не совсем верно".
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что спикер Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу и изучить проблемы в пяти регионах с самой большой убылью населения. Со ссылкой на данные Росстата уточнялось, что наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), Волгоградская область (15,8 тысячи человек).
"Не совсем верно сравнивать убыль населения по регионам России в абсолютных цифрах. Ведь в разных субъектах РФ, в которых в 2019 году наблюдалась убыль населения, насчитывается совершенно разное количество жителей: например, от 4,3 миллиона в Свердловской области до 141 тысячи в Магаданской области", - заявил Сомов, слова которого цитирует пресс-служба Саратовстата.
"На первом месте среди субъектов РФ в рейтинге убыли населения в процентах от общего числа жителей находится республика Коми, которая за прошлый год потеряла 1,23% от числа всего населения. Второе и третье места заняли Пензенская область (минус 1,02% населения) и Еврейская автономная область (минус 0,97%) соответственно. В этом рейтинге Саратовская область оказалась на 45-м месте с убылью населения в 0,79%", - отметил он.
Сомов пояснил, что на 1 января 2020 года предварительная численность населения в Саратовской области составляла 2421785 человек, абсолютная убыль населения действительно составила 19 тысяч человек.
"По сравнению с прошлым, 2018 годом, темпы убыли населения замедлились на 14%, так как в прошлом (2018) году убыль населения в регионе составила 22 тысячи человек", - уточнили в пресс-службе Саратовстата.
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РосстатГосдума РФВячеслав ВолодинВолгоградская областьПензенская областьАлтайский крайОбщество
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