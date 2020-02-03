Венецианская комиссия оценит поправки в Конституцию России в марте

Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.