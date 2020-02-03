Венецианская комиссия оценит поправки в Конституцию России в марте

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Венецианская комиссия Совета Европы планирует принять заключение по поправкам в Конституцию РФ на пленарном заседании 20-21 марта, сообщили РИА Новости в комиссии.
В поступившем в РИА Новости документе говорится, что в январе комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека запросил мнение Венецианской комиссии о проекте поправок к Конституции РФ. В Совете Европы уточнили, что "принятие заключения предусмотрено на март 2020 года".
"Мартовское пленарное заседание Венецианской комиссии состоится 20-21 (марта) 2020 года", - пояснили в СЕ.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.
Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.
Мнение экспертов комиссии носит рекомендательный характер.