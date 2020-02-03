Росздравнадзор разберется с инцидентом в одной из больниц в Башкирии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Башкирии после сообщений о том, что пациенту без ног пришлось ползти по коридору больницы, разбирается в данном инциденте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее ряд СМИ опубликовал ролики, на которых мужчина с ампутированными ногами ползет по коридору больницы, еще один пациент лежит на полу.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкортостан в настоящее время совместно с региональным минздравом разбираются с данным инцидентом",- говорится в сообщении.
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