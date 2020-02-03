Президент Польши оценил последствия Brexit для Франции

ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Роль Роль Франции Евросоюзе с выходом из него Великобритании необычайно возрастает, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник в Варшаве.

Великобритания в пятницу вечером официально покинула Европейский союз, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начался переходный период, который продлится до конца 2020 года. За это время Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

"Это необычайно важный момент. Я благодарен господину президенту именно в этот момент. Это совершенно новая ситуация в ЕС", - сказал Дуда.

"Роль Франции после Brexit возрастает очень сильно", - добавил он.

При этом он заявил, что Макрон своим визитом в Польшу "дает сигнал глубокой заинтересованности нашей частью Европы, ее делами".