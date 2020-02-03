Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T15:51+0300
https://ria.ru/20200203/1564198346.html
Президент Польши оценил последствия Brexit для Франции
https://cdn22.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_0:185:1993:1306_1036x0_80_0_0_47049714df837ccda30bae7751657701.jpg
РИА Новости

Президент Польши оценил последствия Brexit для Франции

15:51 03.02.2020
1032
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 3 янв – РИА Новости. Роль Франции в Евросоюзе с выходом из него Великобритании необычайно возрастает, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник в Варшаве.
Великобритания в пятницу вечером официально покинула Европейский союз, завершив длившийся 3,5 года процесс. После Brexit начался переходный период, который продлится до конца 2020 года. За это время Лондону предстоит договориться с ЕС и другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
"Это необычайно важный момент. Я благодарен господину президенту именно в этот момент. Это совершенно новая ситуация в ЕС", - сказал Дуда.
"Роль Франции после Brexit возрастает очень сильно", - добавил он.
При этом он заявил, что Макрон своим визитом в Польшу "дает сигнал глубокой заинтересованности нашей частью Европы, ее делами".
По мнению Дуды, после Brexit "роль стран в ЕС должна быть определена снова, и архитектура ЕС должна подвергнуться перестройке".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
2 февраля, 16:33
Пушков оценил перспективы отношений России и Британии после Brexit
1190116
Обсудить 2
BrexitАнджей ДудаЕвросоюзФранцияВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В "Слуге народа" прокомментировали предложение депутата о продаже пса
Анатолий Гриценко
Украинский экс-министр отказался общаться с российской прессой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии оценили перспективы отношений с Россией
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
Танки турецкой армии
СМИ сообщили об отмене российско-турецкого патрулирования в Идлибе
Телеведущая Лариса Вербицкая
Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала об изнанке телевидения
Президент Польши Анджей Дуда
Польша хочет принять участие в создании европейского танка
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
Главный редактор RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и "Би-би-си"
Конституция Российской Федерации
Венецианская комиссия оценит поправки в Конституцию России в марте
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова
Овощи
Эксперт оценил ограничение импорта фруктов и овощей из Китая
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния