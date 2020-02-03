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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-03T15:50+0300
https://ria.ru/20200203/1564198256.html
"Т Плюс" установит в Саратове 1,8 тысячи "умных" счетчиков в 2020 году
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РИА Новости

"Т Плюс" установит в Саратове 1,8 тысячи "умных" счетчиков в 2020 году

15:50 03.02.2020
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© РИА Новости / Александр Легкий / Перейти в фотобанкЗдание администрации города Саратова на Первомайской улице
Здание администрации города Саратова на Первомайской улице
© РИА Новости / Александр Легкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Саратовский филиал "Т Плюс" в 2020 году установит в домах своей ответственности 1756 приборов дистанционного сбора и передачи данных о расходе тепловой энергии, сообщает компания.
"В 2020 году саратовский филиал "Т Плюс" установит устройства сбора и передачи данных тепловой энергии в 1756 точках теплопотребления. Общий объем финансирования составит 23,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Проект оснащения устройствами сбора и передачи данных (УСПД) в многоквартирных домах энергокомпания начала реализовывать в 2019 году. За это время новые приборы учета тепла появились в 2308 многоэтажных домах. Все расходы по установке и обслуживанию устройств компания берет на себя.
"Новое оборудование избавит клиентов от необходимости проводить ежемесячную работу по сбору и передаче энергетикам сведений для производства расчетов за отопление и горячую воду. Благодаря установленным УСПД энергетики будут получать их из точек теплопотребления в режиме онлайн. Такой способ взаимоотношения между объектом и ресурсоснабжающей организацией позволит избежать случаев, когда управляющая организация не передает показания приборов учета", - отмечает компания.
Ульяновск. Архивное фото
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Указывается, что приборы дают специалистами возможность в режиме реального времени на экране монитора видеть весь процесс тепло- и горячего водоснабжения каждого конкретного дома и оперативно предпринимать необходимые меры в случае изменения каких-то параметров.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 60 электростанций, среди которых 52 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеЖКХТ ПлюсРоссияЭкономика
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