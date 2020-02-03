"Т Плюс" установит в Саратове 1,8 тысячи "умных" счетчиков в 2020 году

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Саратовский филиал Саратовский филиал "Т Плюс" в 2020 году установит в домах своей ответственности 1756 приборов дистанционного сбора и передачи данных о расходе тепловой энергии, сообщает компания.

"В 2020 году саратовский филиал "Т Плюс" установит устройства сбора и передачи данных тепловой энергии в 1756 точках теплопотребления. Общий объем финансирования составит 23,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Проект оснащения устройствами сбора и передачи данных (УСПД) в многоквартирных домах энергокомпания начала реализовывать в 2019 году. За это время новые приборы учета тепла появились в 2308 многоэтажных домах. Все расходы по установке и обслуживанию устройств компания берет на себя.

"Новое оборудование избавит клиентов от необходимости проводить ежемесячную работу по сбору и передаче энергетикам сведений для производства расчетов за отопление и горячую воду. Благодаря установленным УСПД энергетики будут получать их из точек теплопотребления в режиме онлайн. Такой способ взаимоотношения между объектом и ресурсоснабжающей организацией позволит избежать случаев, когда управляющая организация не передает показания приборов учета", - отмечает компания.

Указывается, что приборы дают специалистами возможность в режиме реального времени на экране монитора видеть весь процесс тепло- и горячего водоснабжения каждого конкретного дома и оперативно предпринимать необходимые меры в случае изменения каких-то параметров.