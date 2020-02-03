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2020-02-03T15:51+0300
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Россияне не пострадали при нападении в Лондоне
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РИА Новости

Россияне не пострадали при нападении в Лондоне

15:49 03.02.2020 (обновлено: 15:51 03.02.2020)
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© REUTERS / Simon DawsonСудмедэксперт на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Судмедэксперт на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
© REUTERS / Simon Dawson
ЛОНДОН, 3 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Граждан РФ среди пострадавших при нападении в Лондоне в воскресенье нет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Великобритании.
Накануне в Лондоне произошло очередное нападение с ножом: на юге столицы злоумышленник напал на прохожих и был ликвидирован полицией. Ранены три человека. На теле нападавшего обнаружили муляж взрывного устройства, полиция связала атаку с исламизмом.
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
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"Полиция не подтвердила, что среди потерпевших при вчерашнем нападении были граждане России. Связывались (с полицией) вчера и сегодня, у них информации по гражданам России нет", - сказал представитель посольства.
В воскресенье в посольстве сообщили, что находятся на связи с полицией в связи с инцидентом и выясняют наличие среди пострадавших российских граждан.
Ситуация на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Вчера, 07:54
Полиция Британии раскрыла детали ликвидации террориста на юге Лондона
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Посольство России в ВеликобританииВеликобританияЛондонРоссия
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