Россияне не пострадали при нападении в Лондоне

ЛОНДОН, 3 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Граждан РФ среди пострадавших при нападении в Лондоне в воскресенье нет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Великобритании.
Накануне в Лондоне произошло очередное нападение с ножом: на юге столицы злоумышленник напал на прохожих и был ликвидирован полицией. Ранены три человека. На теле нападавшего обнаружили муляж взрывного устройства, полиция связала атаку с исламизмом.
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"Полиция не подтвердила, что среди потерпевших при вчерашнем нападении были граждане России. Связывались (с полицией) вчера и сегодня, у них информации по гражданам России нет", - сказал представитель посольства.
В воскресенье в посольстве сообщили, что находятся на связи с полицией в связи с инцидентом и выясняют наличие среди пострадавших российских граждан.