Россияне не пострадали при нападении в Лондоне

ЛОНДОН, 3 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Граждан РФ среди пострадавших при нападении в Граждан РФ среди пострадавших при нападении в Лондоне в воскресенье нет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Великобритании

Накануне в Лондоне произошло очередное нападение с ножом: на юге столицы злоумышленник напал на прохожих и был ликвидирован полицией. Ранены три человека. На теле нападавшего обнаружили муляж взрывного устройства, полиция связала атаку с исламизмом.

"Полиция не подтвердила, что среди потерпевших при вчерашнем нападении были граждане России. Связывались (с полицией) вчера и сегодня, у них информации по гражданам России нет", - сказал представитель посольства.