Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T15:45+0300
https://ria.ru/20200203/1564198060.html
ЕР попросила ФАС ускорить проверку завышения цен на медицинские маски
https://cdn23.img.ria.ru/images/111210/60/1112106059_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_7b1c50d4303b917f2ab694c3ddf0df8e.jpg
РИА Новости

ЕР попросила ФАС ускорить проверку завышения цен на медицинские маски

15:45 03.02.2020
175
© Fotolia / mihalecМедицинская маска
Медицинская маска
© Fotolia / mihalec
Медицинская маска. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правозащитный центр "Единой России" просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски, сообщил сопредседатель центра Михаил Старшинов, слова которого приводятся на сайте ЕР.
Старшинов напомнил, что ранее правцентр ЕР уже направил в ФАС и Минпромторг обращение с просьбой разобраться с проблемой отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. По его словам, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов: например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
"Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками", - цитирует Старшинова сайт партии.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вчера, 11:42
Голикова рассказала о мобилизации специалистов в связи с коронавирусом
Как ранее в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

В Центральном госпитале города Ухань
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

Рабочие демонтируют украшения в Пекине
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Пассажиры на вокзале в Гонконге
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Проверка температуры тела пассажиров на станции в Ухане
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
401020
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусакоронавирусыМихаил СтаршиновЗдоровье - ОбществоЕдиная РоссияРоссия
Рекомендуем
Российские туристы, прилетевшие из Китая, в аэропорту Владивостока
В Приморье мать с младенцем из Гонконга не выдворят из России
Судмедэксперт на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Россияне не пострадали при нападении в Лондоне
Пассажирский самолет в небе над Москвой
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
Анатолий Гриценко
Украинский экс-министр отказался общаться с российской прессой
Аэропорт Мадрида Барахас
В аэропорту Мадрида задерживаются рейсы из-за дронов
Здание аэропорта Уфа. Архивное фото
Роспотребнадзор не нашел больных пассажиров в самолете из Китая в Уфу
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В "Слуге народа" прокомментировали предложение депутата о продаже пса
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши оценил последствия Brexit для Франции
Овощи
Эксперт оценил ограничение импорта фруктов и овощей из Китая
Медсестра в прививочном кабинете
В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. 3 февраля 2020
Роспотребнадзор может требовать госпитализации из-за коронавируса
Губернатор Омской области Александр Бурков
Жители Омской области пожаловались на рост цен на медицинские маски
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Глава Роспотребнадзора заявила о риске завоза коронавируса в Россию
Учительница сортирует учебники в классе
Красноярский минобр рассказал о школе, где учителя работают в туалете
Девушка надевает защитную маску
Власти Забайкалья обратились в ФАС из-за цен на медицинские маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния