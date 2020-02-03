ЕР попросила ФАС ускорить проверку завышения цен на медицинские маски

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правозащитный центр Правозащитный центр "Единой России" просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски, сообщил сопредседатель центра Михаил Старшинов , слова которого приводятся на сайте ЕР.

Старшинов напомнил, что ранее правцентр ЕР уже направил в ФАС и Минпромторг обращение с просьбой разобраться с проблемой отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. По его словам, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов: например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз.

"Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками", - цитирует Старшинова сайт партии.

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.

Как ранее в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены.