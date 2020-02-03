"Квадра" ввела в эксплуатацию новый энергоблок Воронежской ТЭЦ-1

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Квадра" ввела в эксплуатацию на Воронежской ТЭЦ-1 парогазовую установку (ПГУ) мощностью 223 МВт и стоимостью более 15 миллиардов рублей, сообщила компания.

"Квадра" завершила инвестиционный проект строительства нового энергоблока Воронежской ТЭЦ-1. С 1 февраля 2020 года ПГУ-223 МВт начала работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Стоимость проекта превысила 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Компания построила ПГУ Воронежской ТЭЦ-1 в рамках договора предоставления мощности (ДПМ). Введение блока в эксплуатацию позволит повысить надежность и экономичность энергопроизводства ТЭЦ, сообщили в компании.