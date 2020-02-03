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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-03T15:44+0300
https://ria.ru/20200203/1564198037.html
"Квадра" ввела в эксплуатацию новый энергоблок Воронежской ТЭЦ-1
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РИА Новости

"Квадра" ввела в эксплуатацию новый энергоблок Воронежской ТЭЦ-1

15:44 03.02.2020
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Квадра" ввела в эксплуатацию на Воронежской ТЭЦ-1 парогазовую установку (ПГУ) мощностью 223 МВт и стоимостью более 15 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Квадра" завершила инвестиционный проект строительства нового энергоблока Воронежской ТЭЦ-1. С 1 февраля 2020 года ПГУ-223 МВт начала работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Стоимость проекта превысила 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Компания построила ПГУ Воронежской ТЭЦ-1 в рамках договора предоставления мощности (ДПМ). Введение блока в эксплуатацию позволит повысить надежность и экономичность энергопроизводства ТЭЦ, сообщили в компании.
"Квадра" - генерирующая компания, которая работает в 10 областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,94 ГВт, тепловая - 14,75 тысяч Гкал/ч.
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