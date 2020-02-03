Роспотребнадзор не нашел больных пассажиров в самолете из Китая в Уфу

"Сотрудники Роспотребнадзора обследовали всех пассажиров самолета, приземлившегося в уфимском аэропорту из Саньи. Пассажиров с высокой температурой нет. Наши сотрудники продолжат санитарно-карантинный контроль в отношении всех международных рейсов в Уфе", - сообщил представитель пресс-службы башкирского роспотребнадзора.

Ранее в аэропорту сообщали, что все рейсы из Уфы в Санью отменены до 26 марта 2020 года по решению авиакомпании IFly.

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.