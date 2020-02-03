В Мурманске СК проверит действия соцорганов после смерти пенсионерки

МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Следователи в Мурманске дадут оценку действиям органов соцобслуживания населения после того, как в одной из квартир были обнаружены частично мумифицированные тела пожилой женщины и ее беспомощной дочери-инвалида, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.

Тела женщин 1951 и 1974 годов рождения были обнаружены 21 января в одной из мурманских квартир. К правоохранителям обратился брат пенсионерки, который живет в другом регионе и с конца октября не мог дозвониться до сестры и племянницы.

"Женщина 1974 года - инвалид первой группы, самостоятельно обслуживать себя не могла. Следователи по результатам экспертиз установят причины и время смерти женщин", - сообщили в СК.

По данным следователей, тела были частично мумифицированы. По одной из версий, пенсионерка скончалась, а ее дочь не смогла позвать на помощь и позаботиться о себе.