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В Мурманске СК проверит действия соцорганов после смерти пенсионерки
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РИА Новости

В Мурманске СК проверит действия соцорганов после смерти пенсионерки

15:41 03.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МУРМАНСК, 3 фев – РИА Новости. Следователи в Мурманске дадут оценку действиям органов соцобслуживания населения после того, как в одной из квартир были обнаружены частично мумифицированные тела пожилой женщины и ее беспомощной дочери-инвалида, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
Тела женщин 1951 и 1974 годов рождения были обнаружены 21 января в одной из мурманских квартир. К правоохранителям обратился брат пенсионерки, который живет в другом регионе и с конца октября не мог дозвониться до сестры и племянницы.
"Женщина 1974 года - инвалид первой группы, самостоятельно обслуживать себя не могла. Следователи по результатам экспертиз установят причины и время смерти женщин", - сообщили в СК.
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По данным следователей, тела были частично мумифицированы. По одной из версий, пенсионерка скончалась, а ее дочь не смогла позвать на помощь и позаботиться о себе.
"Ход доследственной проверки по факту обнаружения тел женщин в городе Мурманске взят на личный контроль руководителем СУ СК России по Мурманской области. Им дано указание дать юридическую оценку действиям ответственных работников органов социального обслуживания граждан", - отметили в ведомстве.
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