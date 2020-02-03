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Культура
2020-02-03T15:39+0300
https://ria.ru/20200203/1564197836.html
Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала об изнанке телевидения
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РИА Новости

Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала об изнанке телевидения

15:39 03.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Лариса Вербицкая
Телеведущая Лариса Вербицкая
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывшая ведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Лариса Вербицкая рассказала в интервью журналу "Караван историй", что каждый эфир напоминал экзамен.
По словам ведущей, особенно тяжело ей было в самом начале. Однажды во время первых съемок она из-за волнения уронила листы с текстом.
"Перед глазами все поплыло", — поделилась телеведущая. Тексты, по ее словам, всегда сверялись у нескольких редакторов, а из-за малейшей неточности могли и уволить.
Вербицкая также рассказала о нескольких курьезах во время трансляций. Так, однажды во время эфира взорвался световой прибор и осыпал телеведущую осколками. При этом ей пришлось читать текст, будто ничего не произошло.
Телеведущая добавила, что подготовка к эфиру начиналась в три часа ночи.
Лариса Вербицкая — советская и российская телеведущая. С января 1987 по декабрь 2014 года вела программу "Доброе утро" на Первом канале. В 2004 году получила Звание заслуженной артистки России.
Леонид Якубович
28 мая 2019, 09:44
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45642414
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КультураШоу-бизнесЛариса ВербицкаяПервый канал (телеканал)Россия
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