Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала об изнанке телевидения

По словам ведущей, особенно тяжело ей было в самом начале. Однажды во время первых съемок она из-за волнения уронила листы с текстом.

"Перед глазами все поплыло", — поделилась телеведущая. Тексты, по ее словам, всегда сверялись у нескольких редакторов, а из-за малейшей неточности могли и уволить.

Вербицкая также рассказала о нескольких курьезах во время трансляций. Так, однажды во время эфира взорвался световой прибор и осыпал телеведущую осколками. При этом ей пришлось читать текст, будто ничего не произошло.

Телеведущая добавила, что подготовка к эфиру начиналась в три часа ночи.