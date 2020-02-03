Украинский экс-министр отказался общаться с российской прессой

"Извините, с Москвой не общаюсь", - сказал он после того, как журналист РИА Новости представилась и хотела задать вопросы по поводу предстоящего судебного процесса.

Как сообщал СК РФ, в 2014 и 2017 годах Гриценко, ушедший к тому моменту с постов министра и депутата, заявлял, что граждане России тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. Российское следствие заочно провело расследование и передало дело в суд.