Украинский экс-министр отказался общаться с российской прессой

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, заочный суд над которым за призывы к терактам стартует 5 февраля в Москве, отказался общаться с российской прессой.
"Извините, с Москвой не общаюсь", - сказал он после того, как журналист РИА Новости представилась и хотела задать вопросы по поводу предстоящего судебного процесса.
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Как сообщал СК РФ, в 2014 и 2017 годах Гриценко, ушедший к тому моменту с постов министра и депутата, заявлял, что граждане России тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, и предложил взрывать российские поезда с боевой техникой. Российское следствие заочно провело расследование и передало дело в суд.
Гриценко в России грозит до семи лет колонии, но процесс будет проходить заочно: он продолжает находиться на Украине, а экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право. По данным СК РФ, бывший министр находится в международном розыске.
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