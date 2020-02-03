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2020-02-03T15:33+0300
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Богданов обсудил с послом Австрии ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Австрии ситуацию в Сирии и Ливии

15:33 03.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования, сообщил российский МИД.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте обнародования Вашингтоном "сделки века" и реакции на нее Лиги арабских государств", - говорится в сообщении.
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Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестины Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Также он заявил, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной Трампом "сделки века".
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