Богданов обсудил с послом Австрии ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования, сообщил российский МИД.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на складывающуюся ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в контексте обнародования Вашингтоном "сделки века" и реакции на нее Лиги арабских государств", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.