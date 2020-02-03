В Госдуме предложили усилить наказание для шумных соседей

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Госдуме разработали законопроект о штрафах для шумных соседей, сообщает газета " Известия ". За причиненные неудобства владельцам жилья придется выложить до 150 тысяч рублей.

За шумящих арендаторов будут отвечать владельцы жилья. Им придется покрывать и ущерб соседям. Шуметь запретят с 11 часов вечера до семи утра.

Физлицам грозит штраф от пяти до 50 тысяч рублей при нарушении тишины более двух раз в месяц, а с юрлиц могут затребовать от 50 до 150 тысяч. При этом деятельность юрлица могут приостановить на срок до 90 дней. Шумом не будут считаться крики ребенка, шум воды и звуков обычных шагов.

Законопроект могут включить в Госдуму уже на этой неделе, сообщила РИА Новости один из авторов инициативы депутат Ольга Павлова

В настоящий момент нарушения тишины в жилых домах в каждом регионе регулируются местным законодательством.

Оценка экспертов

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская считает необходимым подготовить соглашение между полицией и властями регионов о реагировании на подобные нарушения.

"Полиция говорит о том, что у них нет соглашения с субъектами соответствующими, и поэтому они над этой функцией не работают — они не обязаны реагировать, приходить, какие-то меры принимать", — сказала Хованская РИА Новости.

По ее мнению, решение этого вопроса может потребовать внесения в закон "О полиции". Это в свою очередь потребует дополнительных ресурсов, и необходимо предусмотреть финансирование, отметила парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT поддержал идею об ужесточении наказания для шумных соседей. Он считает необходимым прописать критерии и правила, по которым будут оценивать нарушение. Качкаев подчеркнул, что нужно уважать людей, которые живут рядом.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев считает законопроект избыточным. Он считает правильным учитывать региональные особенности.

"Понятие тишины одно, скажем в промышленном городе, и совсем другое в курортном. Наверное, здесь трудно вводить одни и те же критерии по времени, понятию того, что является шумом", - отметил политик.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева считает необходимым ужесточить наказание за нарушение тишины для юрлиц.

"А что касается отдельных соседей, то это уже зависит от позиции органов внутренних дел, считают ли они необходимым обложить этого гражданина штрафом или нет", — пояснила эксперт.