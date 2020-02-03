В Приморье мать с младенцем из Гонконга не выдворят из России

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Младенца и его мать, приехавших в Приморье из Гонконга, не выдворяют из России, они законно находятся на территории страны, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Ранее сообщалось, что председатель приморской федерации рыболовного спорта Александр Ермолаев просит помощи в продлении визы для своих невестки и трехмесячного внука - граждан Гонконга. Ермолаев рассказал РИА Новости, что 27 января его сын с женой и трехмесячным ребенком приехали из Гонконга в Россию, спасаясь от бушующего в Китае коронавируса, но у невестки и внука заканчивается российская виза.
"Вопрос об их выдворении за пределы страны не рассматривается в связи с тем, что граждане находятся на территории Российской Федерации на законных основаниях", - подчеркнула Сырова.
Она добавила, что семье разъяснили порядок пребывания в России, дали перечень необходимых документов для оформления разрешения на временное пребывание.
"Семья въехала на территорию России в безвизовом порядке, обозначив целью пребывания туризм", - сказала собеседница агентства.
В управлении по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, как сообщила собеседница, отмечают, что после предоставления необходимого пакета документов супруга и ребенок заявителя смогут обратиться в миграционное подразделение для оформления разрешения на временное проживание, а затем и приобрести гражданство Российской Федерации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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