В Приморье мать с младенцем из Гонконга не выдворят из России

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев - РИА Новости. Младенца и его мать, приехавших в Приморье из Младенца и его мать, приехавших в Приморье из Гонконга , не выдворяют из России, они законно находятся на территории страны, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Ранее сообщалось, что председатель приморской федерации рыболовного спорта Александр Ермолаев просит помощи в продлении визы для своих невестки и трехмесячного внука - граждан Гонконга. Ермолаев рассказал РИА Новости, что 27 января его сын с женой и трехмесячным ребенком приехали из Гонконга в Россию, спасаясь от бушующего в Китае коронавируса , но у невестки и внука заканчивается российская виза.

"Вопрос об их выдворении за пределы страны не рассматривается в связи с тем, что граждане находятся на территории Российской Федерации на законных основаниях", - подчеркнула Сырова.

Она добавила, что семье разъяснили порядок пребывания в России, дали перечень необходимых документов для оформления разрешения на временное пребывание.

"Семья въехала на территорию России в безвизовом порядке, обозначив целью пребывания туризм", - сказала собеседница агентства.

В управлении по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, как сообщила собеседница, отмечают, что после предоставления необходимого пакета документов супруга и ребенок заявителя смогут обратиться в миграционное подразделение для оформления разрешения на временное проживание, а затем и приобрести гражданство Российской Федерации.