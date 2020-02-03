Космос под ногами и чудо-дерево: лучшие пейзажные фотографии года

Олег Ершов занимается фотографией с 2007 года, когда купил первую камеру и отправился в фототур на юго-запад США. Олег признается, что был сражен разнообразием цветов и рельефов. Кадр, принесший ему победу в конкурсе, напоминает неземной пейзаж из фантастического фильма. В действительности это пляж в английском графстве Камбрия.