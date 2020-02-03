Космос под ногами и чудо-дерево: лучшие пейзажные фотографии года

Олег Ершов занимается фотографией с 2007 года, когда купил первую камеру и отправился в фототур на юго-запад США. Олег признается, что был сражен разнообразием цветов и рельефов. Кадр, принесший ему победу в конкурсе, напоминает неземной пейзаж из фантастического фильма. В действительности это пляж в английском графстве Камбрия.
Олег Ершов занимается фотографией с 2007 года, когда купил первую камеру и отправился в фототур на юго-запад США. Олег признается, что был сражен разнообразием цветов и рельефов. Кадр, принесший ему победу в конкурсе, напоминает неземной пейзаж из фантастического фильма. В действительности это пляж в английском графстве Камбрия.
Второе место жюри отдало Яну Гуану (Yang Guang) из Китая.
Второе место жюри отдало Яну Гуану (Yang Guang) из Китая.
Тройку победителей замкнул канадский фотограф Блейк Рэндалл (Blake Randall) с серией фотографий тропического леса.
Тройку победителей замкнул канадский фотограф Блейк Рэндалл (Blake Randall) с серией фотографий тропического леса.
Француженка Магали Шезнель обожает снимать солончаки. Контраст белой соли и красноватой земли создает необычные абстракции, красота которых открывается с высоты птичьего полета. Кадр под названием The Harvest of Road Salt принес Магали победу в категории единичных снимков.
Француженка Магали Шезнель обожает снимать солончаки. Контраст белой соли и красноватой земли создает необычные абстракции, красота которых открывается с высоты птичьего полета. Кадр под названием The Harvest of Road Salt принес Магали победу в категории единичных снимков.
Польский фотограф Томаш Шпила (Tomasz Szpila) сделал этот снимок в Мертвой долине посреди африканской пустыни Намиб. Одна из ста лучших работ The International Landscape Photographer of the Year.
Польский фотограф Томаш Шпила (Tomasz Szpila) сделал этот снимок в Мертвой долине посреди африканской пустыни Намиб. Одна из ста лучших работ The International Landscape Photographer of the Year.
Кадр австралийца Игнасио Паласиоса (Ignacio Palacios) признали лучшим в номинации "Абстрактная съемка".
Кадр австралийца Игнасио Паласиоса (Ignacio Palacios) признали лучшим в номинации "Абстрактная съемка".
Рикардо да Кунья (Ricardo Da Cunha) удостоен победы в номинации "Дикая природа".
Рикардо да Кунья (Ricardo Da Cunha) удостоен победы в номинации "Дикая природа".
Австралийский фотограф Том Патт (Tom Putt) сделал этот неправдоподобный снимок на озере Эйр. Финалист конкурса пейзажной фотографии.
Австралийский фотограф Том Патт (Tom Putt) сделал этот неправдоподобный снимок на озере Эйр. Финалист конкурса пейзажной фотографии.
Кадр Анке Бутавич (Anke Butawitsch) победил в номинации "Одинокое дерево".
Кадр Анке Бутавич (Anke Butawitsch) победил в номинации "Одинокое дерево".
Кадр Крейга Билла (Craig Bill), сделанный в Аризоне, стал одним из ста, вошедших в книгу лучших фотопейзажей года.
Кадр Крейга Билла (Craig Bill), сделанный в Аризоне, стал одним из ста, вошедших в книгу лучших фотопейзажей года.
Кай Хорнунг (Kai Hornung) из Германии сделал поистине захватывающий снимок исландского водопада Hangandifoss. Фото — в финале The International Landscape Photographer of the Year.
Кай Хорнунг (Kai Hornung) из Германии сделал поистине захватывающий снимок исландского водопада Hangandifoss. Фото — в финале The International Landscape Photographer of the Year.
Веселин Атанасов (Veselin Atanasov) — обладатель награды в номинации "Снег и лед".
Веселин Атанасов (Veselin Atanasov) — обладатель награды в номинации "Снег и лед".
Сандер Грефте (Sander Grefte) из Нидерландов завоевал второе место в категории единичных фото.
Сандер Грефте (Sander Grefte) из Нидерландов завоевал второе место в категории единичных фото.
Брэндон Йошизава (Brandon Yoshizawa), запечатлевший ракету-носитель SpaceX в Сьерра-Неваде, победил в номинации "Небеса и облака".
Брэндон Йошизава (Brandon Yoshizawa), запечатлевший ракету-носитель SpaceX в Сьерра-Неваде, победил в номинации "Небеса и облака".
Кадр малайзийского фотографа Вон Чун Кита (Wong Choon Keat) — в книге лучших фотопейзажей года.
Кадр малайзийского фотографа Вон Чун Кита (Wong Choon Keat) — в книге лучших фотопейзажей года.
Кадр Кевина Краутгартнера (Kevin Krautgartner), сделанный в Исландии, — один из ста, вошедших в книгу пейзажей года.
Кадр Кевина Краутгартнера (Kevin Krautgartner), сделанный в Исландии, — один из ста, вошедших в книгу пейзажей года.
Венгерский фотограф Питер Адам Хозанг завоевал третье место в категории для единичных снимков.
Венгерский фотограф Питер Адам Хозанг завоевал третье место в категории для единичных снимков.
Работа абсолютного победителя конкурса Олега Ершова.
Работа абсолютного победителя конкурса Олега Ершова.