Космос под ногами и чудо-дерево: лучшие пейзажные фотографии года

Жюри The International Landscape Photographer of the Year 2019 подвело итоги конкурса. Абсолютным победителем стал россиянин Олег Ершов с его удивительными пейзажами. Из 3403 работ, присланных участниками в минувшем году, организаторы отобрали 101, которые вошли в книгу лучших из лучших. Самые эффектные кадры лауреатов — в подборке Ria.ru.