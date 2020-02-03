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https://ria.ru/20200203/1564197221.html
Космос под ногами и чудо-дерево: лучшие пейзажные фотографии года
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РИА Новости

Космос под ногами и чудо-дерево: лучшие пейзажные фотографии года

19:40 03.02.2020 (обновлено: 20:03 03.02.2020)
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Жюри The International Landscape Photographer of the Year 2019 подвело итоги конкурса. Абсолютным победителем стал россиянин Олег Ершов с его удивительными пейзажами. Из 3403 работ, присланных участниками в минувшем году, организаторы отобрали 101, которые вошли в книгу лучших из лучших. Самые эффектные кадры лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Oleg Ershov/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Олег Ершов занимается фотографией с 2007 года, когда купил первую камеру и отправился в фототур на юго-запад США. Олег признается, что был сражен разнообразием цветов и рельефов. Кадр, принесший ему победу в конкурсе, напоминает неземной пейзаж из фантастического фильма. В действительности это пляж в английском графстве Камбрия.

Олег Ершов. Работа победителя конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
1 из 18

Олег Ершов занимается фотографией с 2007 года, когда купил первую камеру и отправился в фототур на юго-запад США. Олег признается, что был сражен разнообразием цветов и рельефов. Кадр, принесший ему победу в конкурсе, напоминает неземной пейзаж из фантастического фильма. В действительности это пляж в английском графстве Камбрия.

© Фото : Oleg Ershov/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Yang Guang/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Второе место жюри отдало Яну Гуану (Yang Guang) из Китая.

Yang Guang. Работа победителя конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
2 из 18

Второе место жюри отдало Яну Гуану (Yang Guang) из Китая.

© Фото : Yang Guang/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Blake Randall/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Тройку победителей замкнул канадский фотограф Блейк Рэндалл (Blake Randall) с серией фотографий тропического леса.

Blake Randall. Работа победителя конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
3 из 18

Тройку победителей замкнул канадский фотограф Блейк Рэндалл (Blake Randall) с серией фотографий тропического леса.

© Фото : Blake Randall/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Magali Chesnel/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Француженка Магали Шезнель обожает снимать солончаки. Контраст белой соли и красноватой земли создает необычные абстракции, красота которых открывается с высоты птичьего полета. Кадр под названием The Harvest of Road Salt принес Магали победу в категории единичных снимков.

Magali Chesnel. Работа победителя конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
4 из 18

Француженка Магали Шезнель обожает снимать солончаки. Контраст белой соли и красноватой земли создает необычные абстракции, красота которых открывается с высоты птичьего полета. Кадр под названием The Harvest of Road Salt принес Магали победу в категории единичных снимков.

© Фото : Magali Chesnel/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Tomasz Szpila

Польский фотограф Томаш Шпила (Tomasz Szpila) сделал этот снимок в Мертвой долине посреди африканской пустыни Намиб. Одна из ста лучших работ The International Landscape Photographer of the Year.

Tomasz Szpila. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
5 из 18

Польский фотограф Томаш Шпила (Tomasz Szpila) сделал этот снимок в Мертвой долине посреди африканской пустыни Намиб. Одна из ста лучших работ The International Landscape Photographer of the Year.

© Фото : Tomasz Szpila
© Фото : Ignacio Palacios/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Кадр австралийца Игнасио Паласиоса (Ignacio Palacios) признали лучшим в номинации "Абстрактная съемка".

Ignacio Palacios. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
6 из 18

Кадр австралийца Игнасио Паласиоса (Ignacio Palacios) признали лучшим в номинации "Абстрактная съемка".

© Фото : Ignacio Palacios/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Ricardo Da Cunha/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Рикардо да Кунья (Ricardo Da Cunha) удостоен победы в номинации "Дикая природа".

Ricardo Da Cunha. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
7 из 18

Рикардо да Кунья (Ricardo Da Cunha) удостоен победы в номинации "Дикая природа".

© Фото : Ricardo Da Cunha/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Tom Putt/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Австралийский фотограф Том Патт (Tom Putt) сделал этот неправдоподобный снимок на озере Эйр. Финалист конкурса пейзажной фотографии.

Tom Putt. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
8 из 18

Австралийский фотограф Том Патт (Tom Putt) сделал этот неправдоподобный снимок на озере Эйр. Финалист конкурса пейзажной фотографии.

© Фото : Tom Putt/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Anke Butawitsch/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Кадр Анке Бутавич (Anke Butawitsch) победил в номинации "Одинокое дерево".

Anke Butawitsch. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
9 из 18

Кадр Анке Бутавич (Anke Butawitsch) победил в номинации "Одинокое дерево".

© Фото : Anke Butawitsch/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Craig Bill/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Кадр Крейга Билла (Craig Bill), сделанный в Аризоне, стал одним из ста, вошедших в книгу лучших фотопейзажей года.

Craig Bill. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
10 из 18

Кадр Крейга Билла (Craig Bill), сделанный в Аризоне, стал одним из ста, вошедших в книгу лучших фотопейзажей года.

© Фото : Craig Bill/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Kai Hornung/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Кай Хорнунг (Kai Hornung) из Германии сделал поистине захватывающий снимок исландского водопада Hangandifoss. Фото — в финале The International Landscape Photographer of the Year.

Kai Hornung. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
11 из 18

Кай Хорнунг (Kai Hornung) из Германии сделал поистине захватывающий снимок исландского водопада Hangandifoss. Фото — в финале The International Landscape Photographer of the Year.

© Фото : Kai Hornung/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Veselin Atanasov/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Веселин Атанасов (Veselin Atanasov) — обладатель награды в номинации "Снег и лед".

Veselin Atanasov. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
12 из 18

Веселин Атанасов (Veselin Atanasov) — обладатель награды в номинации "Снег и лед".

© Фото : Veselin Atanasov/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Sander Grefte/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Сандер Грефте (Sander Grefte) из Нидерландов завоевал второе место в категории единичных фото.

Sander Grefte. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
13 из 18

Сандер Грефте (Sander Grefte) из Нидерландов завоевал второе место в категории единичных фото.

© Фото : Sander Grefte/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Brandon Yoshizawa/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Брэндон Йошизава (Brandon Yoshizawa), запечатлевший ракету-носитель SpaceX в Сьерра-Неваде, победил в номинации "Небеса и облака".

Brandon Yoshizawa. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
14 из 18

Брэндон Йошизава (Brandon Yoshizawa), запечатлевший ракету-носитель SpaceX в Сьерра-Неваде, победил в номинации "Небеса и облака".

© Фото : Brandon Yoshizawa/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Wong Choon Keat/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Кадр малайзийского фотографа Вон Чун Кита (Wong Choon Keat) — в книге лучших фотопейзажей года.

Wong Choon Keat. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
15 из 18

Кадр малайзийского фотографа Вон Чун Кита (Wong Choon Keat) — в книге лучших фотопейзажей года.

© Фото : Wong Choon Keat/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Kevin Krautgartner/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Кадр Кевина Краутгартнера (Kevin Krautgartner), сделанный в Исландии, — один из ста, вошедших в книгу пейзажей года.

Kevin Krautgartner. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
16 из 18

Кадр Кевина Краутгартнера (Kevin Krautgartner), сделанный в Исландии, — один из ста, вошедших в книгу пейзажей года.

© Фото : Kevin Krautgartner/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Peter Adam Hoszang/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Венгерский фотограф Питер Адам Хозанг завоевал третье место в категории для единичных снимков.

Peter Adam Hoszang. ТОП-101 конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
17 из 18

Венгерский фотограф Питер Адам Хозанг завоевал третье место в категории для единичных снимков.

© Фото : Peter Adam Hoszang/ International Landscape Photographer of the Year 2019
© Фото : Oleg Ershov/ International Landscape Photographer of the Year 2019

Работа абсолютного победителя конкурса Олега Ершова.

Олег Ершов. Работа победителя конкурса The International Landscape Photographer of the Year 2019
18 из 18

Работа абсолютного победителя конкурса Олега Ершова.

© Фото : Oleg Ershov/ International Landscape Photographer of the Year 2019
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