Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-03T15:30+0300
https://ria.ru/20200203/1564197190.html
Эвакуация российских туристов с острова Хайнань завершилась
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564180394_0:0:3134:1764_1036x0_80_0_0_a255036a193e737c5baa8dd20ec8ca7f.jpg
РИА Новости

Эвакуация российских туристов с острова Хайнань завершилась

15:25 03.02.2020 (обновлено: 15:30 03.02.2020)
2513
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Программа возвращения организованных российских туристов с китайского острова Хайнань завершена в понедельник, сообщило генконсульство РФ в Гуанчжоу.

"По информации туристических компаний, осуществляющих операционную деятельность в провинции Хайнань ("Русь-Тур", "TEZ Tour", "ANEX Tour"), 3 февраля 2020 года закончилась программа по возвращению организованных групп туристов в Российскую Федерацию. Полеты чартерных самолетов авиакомпаний "Azur Air", "Nord Star" и "iFly" в Россию приостановлены до особых указаний", - говорится в сообщении генконсульства.

Также, по информации дипломатов, россияне, прибывшие на отдых на остров Хайнань в индивидуальном порядке, могут покинуть провинцию транзитом через Гуанчжоу, Шанхай и Пекин и добраться до Москвы регулярными рейсами "Аэрофлота".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Вчера, 10:21
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
411011
Обсудить 1
ТуризмРаспространение нового коронавирусаХайнаньКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
"Создана искусственная паника": туристы против эвакуации с Хайнаня
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Российские туристы, прилетевшие из Китая, в аэропорту Владивостока
В Приморье мать с младенцем из Гонконга не выдворят из России
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранных граждан
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек
Пассажирский самолет в небе над Москвой
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
Коронавирус 2019-nCoV
Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом
Автомобили скорой помощи
В Туле госпитализировали двухлетнего ребенка, побывавшего в Китае
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане
Построенный за 10 суток госпиталь в Ухане начал принимать пациентов
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Китай не передал России штамм нового коронавируса, заявила Голикова
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
В Таиланде утонула россиянка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния