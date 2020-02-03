Эвакуация российских туристов с острова Хайнань завершилась

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Программа возвращения организованных российских туристов с китайского острова Хайнань завершена в понедельник, сообщило генконсульство РФ в Гуанчжоу.
"По информации туристических компаний, осуществляющих операционную деятельность в провинции Хайнань ("Русь-Тур", "TEZ Tour", "ANEX Tour"), 3 февраля 2020 года закончилась программа по возвращению организованных групп туристов в Российскую Федерацию. Полеты чартерных самолетов авиакомпаний "Azur Air", "Nord Star" и "iFly" в Россию приостановлены до особых указаний", - говорится в сообщении генконсульства.
Также, по информации дипломатов, россияне, прибывшие на отдых на остров Хайнань в индивидуальном порядке, могут покинуть провинцию транзитом через Гуанчжоу, Шанхай и Пекин и добраться до Москвы регулярными рейсами "Аэрофлота".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.