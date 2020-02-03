Врио главы Чувашии поручил доработать программу развития республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Врио главы Чувашии Врио главы Чувашии Олег Николаев назвал доработку программы ускоренного социально-экономического развития республики одной из первоочередных задач правительства региона, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Чувашия в 2019 году вошла в число десяти регионов с низкими показателями в рейтинге Минэкономразвития. Федеральные власти назначили республике куратора - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

"В ближайшее время нам необходимо доработать программу ускоренного социально-экономического развития. Прошу подключиться депутатов и представителей органов исполнительной власти, которые ответственны за те или иные направления и мероприятия. Необходимо обсудить эту тему также с общественными организациями, главами муниципальных образований с тем, чтобы дополнить программу и сделать ее более содержательной. Эту работу необходимо проделать в кратчайшие сроки", - цитирует администрация главы Чувашии слова Николаева на первой проведенной им еженедельной планерке в понедельник.

Он отметил, что празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне необходимо провести на достойном уровне. "Важно создавать центры архивно-документальных материалов, которые должны быть собраны, структурированы, интересны, доступны для всех желающих, чтобы люди могли получать достоверную информацию о Великой Отечественной войне. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения", - подчеркнул Николаев.

Врио главы республики также акцентировал внимание на необходимости вовлечь максимальное количество участников, включая представителей общественных и некоммерческих организаций, в череду культурных событий в рамках 100-летия образования Чувашской автономной области. "Праздник должен быть наполнен как содержательными моментами, так и разными красками, чтобы всё это сияло и отражало всю палитру наших многовековых традиций, национальной культуры народа Чувашии", - сказал Николаев.