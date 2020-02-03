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Врио главы Чувашии поручил доработать программу развития республики
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РИА Новости

Врио главы Чувашии поручил доработать программу развития республики

15:21 03.02.2020
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© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской РеспубликиВременно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской Республики
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Врио главы Чувашии Олег Николаев назвал доработку программы ускоренного социально-экономического развития республики одной из первоочередных задач правительства региона, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Чувашия в 2019 году вошла в число десяти регионов с низкими показателями в рейтинге Минэкономразвития. Федеральные власти назначили республике куратора - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
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"В ближайшее время нам необходимо доработать программу ускоренного социально-экономического развития. Прошу подключиться депутатов и представителей органов исполнительной власти, которые ответственны за те или иные направления и мероприятия. Необходимо обсудить эту тему также с общественными организациями, главами муниципальных образований с тем, чтобы дополнить программу и сделать ее более содержательной. Эту работу необходимо проделать в кратчайшие сроки", - цитирует администрация главы Чувашии слова Николаева на первой проведенной им еженедельной планерке в понедельник.
Он отметил, что празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне необходимо провести на достойном уровне. "Важно создавать центры архивно-документальных материалов, которые должны быть собраны, структурированы, интересны, доступны для всех желающих, чтобы люди могли получать достоверную информацию о Великой Отечественной войне. Это очень важно для воспитания подрастающего поколения", - подчеркнул Николаев.
Врио главы республики также акцентировал внимание на необходимости вовлечь максимальное количество участников, включая представителей общественных и некоммерческих организаций, в череду культурных событий в рамках 100-летия образования Чувашской автономной области. "Праздник должен быть наполнен как содержательными моментами, так и разными красками, чтобы всё это сияло и отражало всю палитру наших многовековых традиций, национальной культуры народа Чувашии", - сказал Николаев.
В конце января президент России Владимир Путин отрешил от должности прежнего главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен Николаев. Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
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