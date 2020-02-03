Проверку компаний, проводящих техосмотр, планируют поручить МВД

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Государственный надзор за деятельностью компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся техосмотром, планируют с июня поручить подразделениям Государственный надзор за деятельностью компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся техосмотром, планируют с июня поручить подразделениям МВД России , соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

В частности, проект постановления "О государственном контроле (надзоре) за организацией и проведением технического осмотра" предусматривает, что контролировать фирмы, которые будут проводить техосмотр, займется МВД "в пределах установленной предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов".

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В течение шести месяцев МВД должно будет утвердить "индикаторы риска нарушения обязательных требований юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, аккредитованным в установленном порядке на право проведения технического осмотра", уточняется в документе.

Кроме того, проект постановления предусматривает, что МВД определит порядок проверок "за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности операторами технического осмотра, а также порядок оформления результатов проведения таких мероприятий".