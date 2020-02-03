Турция со среды полностью прекратит авиасообщение с Китаем

АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Турция со среды прекратит пассажирское авиасообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, заявил глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа.
"Мы принимаем все меры, число рейсов из Китая постоянно сокращается. Со среды до конца месяца все пассажирские рейсы из Китая будут прекращены, останутся только грузовые рейсы", - сказал Коджа журналистам.
По его словам, эвакуированные из Китая граждане Турции и члены экипажа военно-транспортного самолета, который их доставил в субботу в Анкару, находятся под карантином. "Под наблюдением 61 человек. Мы общались с врачами, получили вgолне обнадеживающие ответы. Все анализы на вирус дали отрицательный результат", - добавил министр.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.