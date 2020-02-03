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Эксперт прокомментировал слова главы МИД Польши о "победе в споре"
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова главы МИД Польши о "победе в споре"

15:14 03.02.2020 (обновлено: 16:59 03.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНачальник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации Игорь Пермяков
Начальник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации Игорь Пермяков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Начальник Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации Игорь Пермяков. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Исторический спор о событиях Второй мировой войны не закончен, страны продолжат дискутировать, при этом российская позиция основана исключительно на фактах, заявил в понедельник бывший директор Центрального архива Минобороны, директор Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.
Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла "исторический спор с Россией" насчет оценки событий Второй мировой войны, а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
"Исторический спор не закончен, страны продолжат дискутировать, в настоящее время у Польши остается одна точка зрения, у России другая, главное отличие в том, что наша позиция основана на архивных документах, в которых приводятся неоспоримые факты, Варшава руководствуется исключительно домыслами", - заявил Пермяков.
Историк пояснил, что выводы о тех или иных событиях в истории нужно делать на основе архивных документов, большинство из которых публиковались и издавались, их "необходимо изучать и правильно трактовать".
"Без сомнения, России и Польше, несмотря на любые исторические разногласия, необходимо выстраивать добрососедские отношения" - заявил историк.
МИД Польши
Вчера, 12:57
"Определенно выиграли". В МИД Польши оценили "исторический спор" с РФ
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Яцек ЧапутовичИгорь ПермяковПольшаРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
За восстановление Польских городов после войны, Польша должна выплатить России компесацию и даже за каждый разрушенный памятник Советским солдатам освобождавших Польшу от Гитлеровских войск.
3 февраля, 15:45
iil.1964
12101002
Польша в Великой Отечественной Войне воевала на стороне Гитлера. Активно уничтожала евреев и Советских Солдат в своих концлагерях. А в период освобождения Польши стреляла в спину солдатам освободителям. А работая в тылу Германии еще и кормила вооружала обувала и одевала Гитлеровскую армию. Польша должна нести ответственность наравне с Гитлеровской Германией. За каждого погибшего красноармейца и мирного человека из СССР на их территории обязаны выплатить по миллиону долларов компенсации России.
3 февраля, 15:39
iil.1964
10700101
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