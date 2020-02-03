Эксперт прокомментировал слова главы МИД Польши о "победе в споре"

"Исторический спор не закончен, страны продолжат дискутировать, в настоящее время у Польши остается одна точка зрения, у России другая, главное отличие в том, что наша позиция основана на архивных документах, в которых приводятся неоспоримые факты, Варшава руководствуется исключительно домыслами", - заявил Пермяков.