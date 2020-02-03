Эксперт прокомментировал слова главы МИД Польши о "победе в споре"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Исторический спор о событиях Второй мировой войны не закончен, страны продолжат дискутировать, при этом российская позиция основана исключительно на фактах, заявил в понедельник бывший директор Центрального архива Минобороны, директор Федерального государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.
Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша выиграла "исторический спор с Россией" насчет оценки событий Второй мировой войны, а теперь пришло время нормализовать отношения между странами.
"Исторический спор не закончен, страны продолжат дискутировать, в настоящее время у Польши остается одна точка зрения, у России другая, главное отличие в том, что наша позиция основана на архивных документах, в которых приводятся неоспоримые факты, Варшава руководствуется исключительно домыслами", - заявил Пермяков.
Историк пояснил, что выводы о тех или иных событиях в истории нужно делать на основе архивных документов, большинство из которых публиковались и издавались, их "необходимо изучать и правильно трактовать".
"Без сомнения, России и Польше, несмотря на любые исторические разногласия, необходимо выстраивать добрососедские отношения" - заявил историк.