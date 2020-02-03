Жители Омской области пожаловались на рост цен на медицинские маски

Глава минздрава в ответ сообщил, что "есть отдельные коммерческие организации", которые подняли цены на медицинские маски. Бурков предложил подключать УФАС региона к случаям спекуляций на цене одноразовых масок. Глава регионального минздрава заверил Буркова, что большинство аптек Омска и области цены на маски не поднимали.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.