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Путин посетит Череповец 4 февраля
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РИА Новости

Путин посетит Череповец 4 февраля

15:08 03.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 4 февраля посетит Череповец, обсудит с общественностью подготовку кадров для экономики и социальной сферы, побывает в Центре боевых искусств, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого февраля президент России Путин совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит "Череповецкий химико-технологический колледж" и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы. В ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором занимается более 2,5 тысяч детей по 30 видам спортивных единоборств", - говорится в сообщении.
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Владимир ПутинЧереповецРоссияОбщество
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