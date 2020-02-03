Онколог Минздрава рассказал о внедрении программ скрининга

Он отметил, что внедрение скрининговых программ помогает выявить недообследованных больных. Наряду с онкологией на ранних стадиях, скрининги также выявят больных на поздних стадиях таких заболеваний.

"В этот момент мы ожидаем небольшой прирост, к сожалению, смертности, потому что вот эта 3-4 стадия этого контингента может дать по понятным причинам такие статистические осложнения ", - сказал Каприн на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".