Онколог Минздрава рассказал о внедрении программ скрининга

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Программы выявления онкологии, внедряемые в России, могут дать прирост в статистических показателях, касающихся смертности от раковых заболеваний, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Он отметил, что внедрение скрининговых программ помогает выявить недообследованных больных. Наряду с онкологией на ранних стадиях, скрининги также выявят больных на поздних стадиях таких заболеваний.
"В этот момент мы ожидаем небольшой прирост, к сожалению, смертности, потому что вот эта 3-4 стадия этого контингента может дать по понятным причинам такие статистические осложнения ", - сказал Каприн на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".