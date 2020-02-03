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Онколог Минздрава рассказал о внедрении программ скрининга
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РИА Новости

Онколог Минздрава рассказал о внедрении программ скрининга

15:03 03.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦифровая лаборатория для диагностики рака
Цифровая лаборатория для диагностики рака
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Цифровая лаборатория для диагностики рака. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Программы выявления онкологии, внедряемые в России, могут дать прирост в статистических показателях, касающихся смертности от раковых заболеваний, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Он отметил, что внедрение скрининговых программ помогает выявить недообследованных больных. Наряду с онкологией на ранних стадиях, скрининги также выявят больных на поздних стадиях таких заболеваний.
"В этот момент мы ожидаем небольшой прирост, к сожалению, смертности, потому что вот эта 3-4 стадия этого контингента может дать по понятным причинам такие статистические осложнения ", - сказал Каприн на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
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