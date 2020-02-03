Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями и СВПД

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером вопросы контроля над вооружениями и ситуацию вокруг СВПД, сообщил российский МИД.
"Обсуждались актуальное положение дел в сфере контроля над вооружениями, проблематика Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые другие аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении министерства.
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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что заседание совместной комиссии по СВПД запланировано на февраль.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
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