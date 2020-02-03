Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями и СВПД

"Обсуждались актуальное положение дел в сфере контроля над вооружениями, проблематика Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые другие аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении министерства.

Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.