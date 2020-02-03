Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T15:03+0300
https://ria.ru/20200203/1564196203.html
Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями и СВПД
https://cdn23.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:306:3098:2048_1036x0_80_0_0_144d084014e6765f2fbf2d21d5e95b83.jpg
РИА Новости

Рябков обсудил с послом Австрии контроль над вооружениями и СВПД

15:03 03.02.2020
75
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом Австрии в Москве Йоханнесом Айгнером вопросы контроля над вооружениями и ситуацию вокруг СВПД, сообщил российский МИД.
"Обсуждались актуальное положение дел в сфере контроля над вооружениями, проблематика Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые другие аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении министерства.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
26 января, 22:53
Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что заседание совместной комиссии по СВПД запланировано на февраль.
Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
24 января, 19:47
В МИД рассказали о механизме разрешения споров по СВПД
100001
Обсудить 0
Жозеп БоррельЙоханнес АйгнерСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНСергей РябковООНСШАВ мире
Рекомендуем
Танки турецкой армии
СМИ сообщили об отмене российско-турецкого патрулирования в Идлибе
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам
Анатолий Гриценко
Украинский экс-министр отказался общаться с российской прессой
Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Австрии ситуацию в Сирии и Ливии
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Россельхознадзор объяснил порядок ввоза продуктов из Великобритании
Украинские гривны
Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Швыдкой высказался о научно-образовательных контактах России и Украины
Судмедэксперты на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Полиция провела обыски по делу о нападении с ножом в Лондоне
Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Зиновий Коган
Раввин поддержал идею об упоминании Бога в Конституции
Андрей Клишас
Рабочая группа по Конституции спешить не будет, заявил Клишас
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал 2019 год удачным для сельскохозяйственной отрасли
Пассажирский самолет в небе над Москвой
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК опубликовала проект пакета директив для переговоров с Британией
Свеча
Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
Российские туристы, прилетевшие из Китая, в аэропорту Владивостока
В Приморье мать с младенцем из Гонконга не выдворят из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
03:14Медик рассказал, что нужно делать в дни низкого атмосферного давления
Лента новостейМолния