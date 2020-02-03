Рабочая группа по Конституции спешить не будет, заявил Клишас

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ спешить не будет, заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

"Нет никакой спешки с рассмотрением поправок. Необходимо напомнить, что работа над поправками в Конституцию РФ, внесенными в 2008, 2011 и 2013 годах, велась дольше, чем планируется в этот раз. Рабочая группа методично прорабатывает все предложения", - сказал Клишас.

По его словам, у рабочей группы "нет времени на раскачку", но это не означает, что недостаточно времени для подготовки и рассмотрения необходимых поправок.

"Работа по подготовке поправок будет проведена в необходимые для подготовки качественных изменений сроки. В состав рабочей группы входят эксперты, представители различных научных школ, представители культуры, профессиональных сообществ, общественных, правозащитных и профсоюзных организаций. В рамках нашей работы также используются уже имеющиеся экспертные наработки", - подчеркнул Клишас.

Он отметил, что рабочая группа советуется с экспертами, привлекает к своей работе широкий круг специалистов, проводит обсуждения в регионах. Это позволяет группе, по словам ее сопредседателя, вести работу по подготовке поправок максимально эффективно.