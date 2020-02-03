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Религия и мировоззрение
2020-02-03T17:54+0300
https://ria.ru/20200203/1564195803.html
Раввин поддержал идею об упоминании Бога в Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/18269/95/182699595_0:248:3504:2219_1036x0_80_0_0_a923eccf3f8d6cccf04d5c0033c6d099.jpg
РИА Новости

Раввин поддержал идею об упоминании Бога в Конституции

14:54 03.02.2020 (обновлено: 17:54 03.02.2020)
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© Фото предоставлено ГУ-ВШЭПредседатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Зиновий Коган
Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Зиновий Коган
© Фото предоставлено ГУ-ВШЭ
Председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Зиновий Коган. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган поддержал идею патриарха Кирилла добавить в преамбулу Конституции РФ упоминание о Боге и предложил свою формулировку – "благослови и сохрани Бог Россию".
Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Вчера, 12:01Религия и мировоззрение
Муфтий предложил отразить роль религий в Конституции России
"Я предложил бы поддержать его святейшество патриарха, чтобы там (в преамбуле– ред.) появились слова "благослови и сохрани Бог Россию", - сказал Коган на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
По его мнению, ключом к гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений является образование, воспитание и патриотизм – "любовь к семье и родной земле". "И тогда мы будем друг в друге видеть образ Творца, Всевышнего. Это будут не пустые слова, что человек создан по образу и подобию Божиему", - уточнил представитель КЕРООР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:16Религия и мировоззрение
Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
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Религия и мировоззрениеевреиНовости - Религия и мировоззрениеРоссия сегодняМоскваРоссиярелигияОбществоЗиновий КоганКонституция РФ
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