Раввин поддержал идею об упоминании Бога в Конституции

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввин Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган поддержал идею патриарха Кирилла добавить в преамбулу Конституции РФ упоминание о Боге и предложил свою формулировку – "благослови и сохрани Бог Россию".

Ранее патриарх Московский и вся Руси Кирилл предложил добавить в преамбулу конституции упоминание о Боге. Он отметил, что большинство россиян верят в существование Бога, и подчеркнул, что говорит не только о православных, но также о мусульманах и "о многих, о многих других".

"Я предложил бы поддержать его святейшество патриарха, чтобы там (в преамбуле– ред.) появились слова "благослови и сохрани Бог Россию", - сказал Коган на круглом столе в МИА "Россия сегодня".