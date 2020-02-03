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Полиция провела обыски по делу о нападении с ножом в Лондоне
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РИА Новости

Полиция провела обыски по делу о нападении с ножом в Лондоне

14:53 03.02.2020
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© REUTERS / Antonio BronicСудмедэксперты на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
Судмедэксперты на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
© REUTERS / Antonio Bronic
Судмедэксперты на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
ЛОНДОН, 3 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция провела обыски в связи с расследованием дела о произошедшем накануне в британской столице нападении, сообщил Скотланд-Ярд.
В воскресенье около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом и был ликвидирован полицией. Позднее скорая помощь британской столицы сообщила, что в результате инцидента ранены три человека, все они доставлены в больницу. На теле нападавшего был обнаружен муляж взрывного устройства, полиция связала атаку с исламизмом.
"Следователи из подразделения по борьбе с терроризмом продолжают выяснять обстоятельства нападения... Были проведены обыски по двум адресам: на юге Лондона и в городе Бишоп-Стортфорд (расположен в 44 километрах к северо-востоку от центра Лондона)", - говорится в сообщении полиции.
В настоящее время задержанных нет, детали расследования не раскрываются.
Ситуация на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
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