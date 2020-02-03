Полиция провела обыски по делу о нападении с ножом в Лондоне

В воскресенье около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм Хай Роад в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом и был ликвидирован полицией. Позднее скорая помощь британской столицы сообщила, что в результате инцидента ранены три человека, все они доставлены в больницу. На теле нападавшего был обнаружен муляж взрывного устройства, полиция связала атаку с исламизмом.