Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова на Facebook прокомментировала заявления министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в споре с Россией

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице". Мария Захарова

Ранее Чапутович заявил, что Варшава выиграла "исторический спор с Россией". Выступление Владимира Путина на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме дипломат назвал "не особенно антипольским".

Министр также заявил, что теперь Варшава должна стремиться "успокоить эмоции и нормализовать отношения" с Москвой, потому что, несмотря на все различия, страны являются соседями.

Путин, выступая в Иерусалиме, заявил, что холокост был и останется глубокой раной, трагедией, о которой будут помнить всегда, а долг политиков — защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость. Он добавил, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой.

Российские политики неоднократно говорили о попытках ряда европейских стран переписать историю.

Так, в середине декабря Владимир Путин заявил, что некоторые страны Запада, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы о соответствующих переговорах.