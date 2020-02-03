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2020-02-03T15:39+0300
https://ria.ru/20200203/1564195711.html
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"
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РИА Новости

Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о "победе в споре"

14:52 03.02.2020 (обновлено: 15:39 03.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова на Facebook прокомментировала заявления министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в споре с Россией.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
Ранее Чапутович заявил, что Варшава выиграла "исторический спор с Россией". Выступление Владимира Путина на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Иерусалиме дипломат назвал "не особенно антипольским".
Министр также заявил, что теперь Варшава должна стремиться "успокоить эмоции и нормализовать отношения" с Москвой, потому что, несмотря на все различия, страны являются соседями.
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Путин, выступая в Иерусалиме, заявил, что холокост был и останется глубокой раной, трагедией, о которой будут помнить всегда, а долг политиков — защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость. Он добавил, что все несут ответственность за недопущение трагедии Второй мировой.
Российские политики неоднократно говорили о попытках ряда европейских стран переписать историю.
Так, в середине декабря Владимир Путин заявил, что некоторые страны Запада, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы о соответствующих переговорах.
Глава государства рассказал, как польский посол в Третьем рейхе пообещал поставить Адольфу Гитлеру памятник за планы выслать евреев в Африку. В Варшаве не стали признавать этот факт, а российского посла вызвали в МИД. Слова Путина вызвали возмущение у польских властей, которые пытаются возложить ответственность за начало войны на СССР, ссылаясь на пакт Молотова — Риббентропа.
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Обсудить 61
Мария ЗахароваВалентина МатвиенкоСергей ЛавровМИД РФМИД ПольшиВладимир ПутинПольшаВ мире
Популярные комментарии
Они бежали за нами (за Россией) три дня и три ночи (веками), чтобы сказать нам, что мы им безразличны (сообщить новость, что победили они).
3 февраля, 15:05
ssedlex76
117460001
Пусть пан тешит или чешит свое больное воображение!!!
3 февраля, 15:02
Vagner Tusk
119140001
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