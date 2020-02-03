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"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Якутск
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РИА Новости

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Якутск

14:50 03.02.2020
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320
© РИА Новости / Марина Лысцева
МОСКВА, 3 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов по маршруту Красноярск-Якутск-Красноярск. Полеты начнутся 30 марта 2020 года. Рейсы продолжительностью 3 часа 15 минут будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по субботу на современных воздушных судах Boeing 737-800.
Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба Группы "Аэрофлот". Он станет для Аэрофлота вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и SuperJet100. Благодаря удобному географическому расположению города, пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов.
Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — Красноярске — часть масштабной стратегии Группы Аэрофлот, в рамках которой компания планирует перевезти к 2023 году до 100 млн человек. Открытие нового регионального транспортного узла позволит компании нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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